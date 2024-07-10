Стало известно, почему "воющую" по Киеву Пугачёву не признают иноагентом
Юрист Русяев: Пост про удар по Киеву может превратить Аллу Пугачёву в иноагента
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Для того чтобы инициировать процесс признания певицы Аллы Пугачёвой иноагентом, Министерству юстиции РФ потребуется собрать определённую доказательную базу. Ключевым аспектом станет установленный факт зарубежного финансирования, объяснил юрист Илья Русяев.
"Прежде всего для признания Пугачёвой иноагентом необходимо установить наличие иностранного финансирования или влияния. Учитывая её международную известность и связи, теоретически можно предположить наличие зарубежных источников дохода. Однако одного этого недостаточно, необходимо доказать, что эти средства используются для политической деятельности в России", — заявил эксперт в разговоре с NEWS.ru.
Скорее всего, Министерство юстиции проведёт анализ финансовых операций Пугачёвой, публичных выступлений и постов в социальных сетях. По мнению юриста, ещё одной причиной данного статуса у Примадонны могут стать публикации об ударе по Киеву в её профиле. Возможно, их расценят как дискредитацию Вооружённых сил России.
"Важно отметить, что сам факт критических высказываний не является достаточным основанием: необходимо доказать систематический характер такой деятельности и её связь с иностранным влиянием", — объяснил Русяев, почему ведомство не спешит наделять Примадонну новым статусом.
Ранее Пугачёва высказалась насчёт повреждений на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве. Она написала, что "Бог терпелив, но всему есть предел", чем спровоцировала волну критики. В Госдуме напомнили артистке, что она долгие годы закрывала глаза на обстрелы Донбасса, а сейчас не замечает ежедневные атаки ВСУ в приграничных городах России. Официальный представитель МИД Мария Захарова решила ответить Примадонне в той же манере.