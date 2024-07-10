Стало известно, почему "воющую" по Киеву Пугачёву не признают иноагентом

Скорее всего, Министерство юстиции проведёт анализ финансовых операций Пугачёвой, публичных выступлений и постов в социальных сетях. По мнению юриста, ещё одной причиной данного статуса у Примадонны могут стать публикации об ударе по Киеву в её профиле. Возможно, их расценят как дискредитацию Вооружённых сил России.