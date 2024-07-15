Сиди бомжуй, фуфлыжник!: Российский турист "прожарил" Смольянинова* в Берлине

Футбольный болельщик из России встретил актёра-иноагента Артура Смольянинова* в Берлине перед игрой сборных Испании и Англии в финале Евро-2024 и не стесняясь в выражениях высказал артисту всё, что думает о его поведении. Блогер по имени Максим снял свою беседу с опальным деятелем культуры на камеру и выложил её в Сеть.

Блогер из России встретил Смольянинова* в Берлине. Видео © VK / "Свободная Украина"

В ролике можно увидеть, как мужчина замечает Смольянинова* в сопровождении другого российского блогера Красавы (Евгений Савин), который, к слову, был заочно арестован в России за фейки в отношении ВС РФ. Далее россиянин начинает спрашивать с артиста за его высказывания в адрес России. Тот, продолжая движение, вступает в пикировку и в какой-то момент даже демонстрирует желание кинуться на обидчика с кулаками, но при этом позволяет своему спутнику себя удержать. Максим поддразнивает актёра и предлагает ему вернуться в Россию, где его, вне всяких сомнений, ожидает радушный приём.

"Увидел до ужаса узнаваемое лицо. Захотелось высказать ему то, что накопилась. Сожалею только о том, что не сделал это более артистично. Он ведь артист, надо было с ним так же, как он нас предал, — сначала повосторгаться, а потом плюнуть в лицо и сказать: "А это тебе от России!" — рассказал SHOT автор ролика.