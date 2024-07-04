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4 июля, 05:59

Беглый актёр Смольянинов* оставил в России долги

У актёра Смольянинова* осталось свыше 160 тысяч рублей долгов в России

Артур Смольянинов*. Обложка © YouTube / Говорящие Головы

Артур Смольянинов*. Обложка © YouTube / Говорящие Головы

У покинувшего Россию после объявления специальной военной операции на Украине актёра Артура Смольянинова* осталось свыше 160 тысяч рублей задолженности по кредитам и неоплаченным штрафам. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы.

Агентство пишет, что из почти 164 тысяч рублей долга актёра около 100 тысяч — задолженность по кредиту. Кроме того, за опальным артистом числится неоплаченный штраф в 30 тысяч рублей, который он получил за дискредитацию Вооружённых сил РФ в октябре 2022 года, а после получил дополнительные пени на 6 тысяч рублей за его неуплату. Также у Смольянинова имеется 14 штрафов ГАИ на 18 тысяч рублей, а ещё 13 тысяч он задолжал за парковку. Последние взыскания на имя актёра датируются 2023 и 2024 годами.

Кабаки и переходы: Как беглый актёр Артур Смольянинов теперь выступает за еду
Кабаки и переходы: Как беглый актёр Артур Смольянинов теперь выступает за еду

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в России Смольянинов* оставил не только долги, но и сытую жизнь. На большое количество слушателей рассчитывать не приходится — артист собирает небольшие залы, едва ли заполненные на треть. И это ещё полбеды — бывает и такое, что люди попросту встают и уходят посреди его выступлений.

* Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
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