Сбежавший на Кипр блогер Красава заочно арестован за фейки о Российской армии Суд заочно арестовал блогера Савина по делу о дискредитации ВС РФ 6 марта, 12:50 Евгений Савин. Обложка © Wikipedia / Анна Нэсси

Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего футболиста Евгения Савина, также известного как блогер Красава, по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом рассказали в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство СК о заочном аресте Савина Е.Л., обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, совершённые лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года)", — уточнили в инстанции.

Блогера отправят под арест на два месяца после его задержания или экстрадиции в Россию. Сейчас Савин проживает на Кипре.

Напомним, СК РФ ходатайствовал о заочном аресте Савина после его объявления в розыск. Его обвиняют в неоднократной дискредитации Армии России. В феврале 2023 года экс-спортсмена оштрафовали на 50 тысяч рублей за попытку опорочить честь бойцов. Тогда Савин опубликовал видео с участием украинских футболистов, осудив действия России. Затем он дал интервью Ксении Собчак, где вновь допустил антироссийские высказывания и фейки о ВС РФ.

Авторы Татьяна Миссуми