СК ходатайствовал о заочном аресте блогера Савина, дискредитирующего ВС РФ

Столичный Следком направил в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте блогера Евгения Савина. Бывшего футболиста намереваются заключить под стражу за нарушение части 1 статьи 280.3 УК РФ, или повторную публичную дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом говорится на сайте суда.

Напомним, что в феврале 2023 года экс-спортсмена оштрафовали на 50 тысяч рублей за попытку опорочить честь бойцов, исполняющих свой долг в рамках спецоперации. Тогда Савин опубликовал на своём YouTube-канале видео с участием украинских футболистов, осудив действия России. Блогером вновь заинтересовались после его интервью Ксении Собчак, где он лишь повторил сказанное ранее. Недавно форварда объявили в розыск, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.