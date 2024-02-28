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28 февраля, 18:39

СК ходатайствовал о заочном аресте блогера Савина, дискредитирующего ВС РФ

Евгений Савин. Обложка © Wikipedia / Анна Нэсси

Евгений Савин. Обложка © Wikipedia / Анна Нэсси

Столичный Следком направил в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте блогера Евгения Савина. Бывшего футболиста намереваются заключить под стражу за нарушение части 1 статьи 280.3 УК РФ, или повторную публичную дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом говорится на сайте суда.

Напомним, что в феврале 2023 года экс-спортсмена оштрафовали на 50 тысяч рублей за попытку опорочить честь бойцов, исполняющих свой долг в рамках спецоперации. Тогда Савин опубликовал на своём YouTube-канале видео с участием украинских футболистов, осудив действия России. Блогером вновь заинтересовались после его интервью Ксении Собчак, где он лишь повторил сказанное ранее. Недавно форварда объявили в розыск, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Суд приговорил правозащитника Орлова** к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ
Суд приговорил правозащитника Орлова** к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ

А ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, ответят ли перед законом дискредитирующие ВС РФ российские артисты. Он предупредил, что все покинувшие родину звёзды шоу-бизнеса обязательно предстанут перед служителями Фемиды в случае, если решат вернуться назад.

Илья Пушкарев
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