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В России объявлен в розыск экс-футболист Евгений Савин

14 февраля, 14:30
Евгений Савин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sava9

Евгений Савин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sava9

МВД России объявило в розыск блогера и экс-футболиста Евгения Савина (Красава). Об этом свидетельствуют данные базы розыска ведомства.

"Савин Евгений Леонидович. Разыскивается по статье УК",  говорится в базе, при этом статья дела не уточняется.

Блогера и экс-футболиста сборной России Савина просят признать иноагентом
Блогера и экс-футболиста сборной России Савина просят признать иноагентом

Напомним, ранее бывший спортсмен негативно высказывался о спецоперации на Украине, после чего покинул Россию. В августе 2022 года стало известно, что СК решил проверить высказывания блогера на предмет распространения фейков о Российской армии. В феврале 2023 года Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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