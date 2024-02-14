В России объявлен в розыск экс-футболист Евгений Савин

"Савин Евгений Леонидович. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе, при этом статья дела не уточняется.

Напомним, ранее бывший спортсмен негативно высказывался о спецоперации на Украине, после чего покинул Россию. В августе 2022 года стало известно, что СК решил проверить высказывания блогера на предмет распространения фейков о Российской армии. В феврале 2023 года Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.