В России объявлен в розыск экс-футболист Евгений Савин
Евгений Савин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sava9
МВД России объявило в розыск блогера и экс-футболиста Евгения Савина (Красава). Об этом свидетельствуют данные базы розыска ведомства.
"Савин Евгений Леонидович. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе, при этом статья дела не уточняется.
Напомним, ранее бывший спортсмен негативно высказывался о спецоперации на Украине, после чего покинул Россию. В августе 2022 года стало известно, что СК решил проверить высказывания блогера на предмет распространения фейков о Российской армии. В феврале 2023 года Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.