Блогера и экс-футболиста сборной России Савина просят признать иноагентом
Бородин призвал признать экс-футболиста сборной РФ Савина иноагентом
Евгений Савин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sava9
Блогера и бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Савина призвали признать иностранным агентом. С такой просьбой к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, поводом стало интервью Савина журналистке Ксении Собчак, в котором он выступил против российской спецоперации на Украине. О политической ситуации в стране блогер высказался в апреле 2023 года. По словам Бородина, сейчас Савин живёт на Кипре и не планирует возвращаться в Россию.
Напомним, после начала СВО на Украине Евгений Савин покинул Россию и занял проукраинскую политическую позицию. В августе 2022 года стало известно о намерении Следственного комитета проверить блогера на предмет распространения фейков о ВС РФ, а уже в феврале 2023 года его оштрафовали на 50 тысяч по статье за дискредитацию армии. Однако это не остановило Савина, и уже в апреле в интервью Ксении Собчак он выкинул новый антироссийский жест: отказался выпускать ролик о талантливом мальчике-футболисте из Донбасса, потому что его отец в 2014 году стал ополченцем.