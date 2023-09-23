Блогера и экс-футболиста сборной России Савина просят признать иноагентом

Блогера и бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Савина призвали признать иностранным агентом. С такой просьбой к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, поводом стало интервью Савина журналистке Ксении Собчак, в котором он выступил против российской спецоперации на Украине. О политической ситуации в стране блогер высказался в апреле 2023 года. По словам Бородина, сейчас Савин живёт на Кипре и не планирует возвращаться в Россию.