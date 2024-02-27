Суд приговорил правозащитника Орлова** к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ
Сопредседателя правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова** приговорили к 2,5 года лишения свободы за повторную дискредитацию ВС РФ. Такое решение вынес Головинский суд Москвы. Его взяли под стражу в зале суда.
Суд в Москве приговорил правозащитника Орлова** к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ. Видео © Life.ru
Отбывать наказание Орлов** будет в колонии общего режима. При этом прокурор просил приговорить правозащитника к двум годам и 11 месяцам лишения свободы. Осуждённый вину не признал, отказался давать показания и допрашивать свидетелей. Ему также на 2,5 года запретили администрировать сайты в Интернете. Против Орлова** возбудили дело в 2023 году из-за его статьи.
Ранее сообщалось, что рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) избежал наказания по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Бутырский суд Москвы прекратил его в связи с истечением срока давности.
* Федеральная организация внесена в реестр иноагентов и ликвидирована Верховным судом РФ.
** Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Сергей Карпухин