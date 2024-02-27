Суд приговорил правозащитника Орлова** к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ

Сопредседателя правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова** приговорили к 2,5 года лишения свободы за повторную дискредитацию ВС РФ. Такое решение вынес Головинский суд Москвы. Его взяли под стражу в зале суда.

Отбывать наказание Орлов** будет в колонии общего режима. При этом прокурор просил приговорить правозащитника к двум годам и 11 месяцам лишения свободы. Осуждённый вину не признал, отказался давать показания и допрашивать свидетелей. Ему также на 2,5 года запретили администрировать сайты в Интернете. Против Орлова** возбудили дело в 2023 году из-за его статьи.