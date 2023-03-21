Член правления общества "Мемориал" Орлов стал подозреваемым по делу о дискредитации ВС РФ
Председатель совета общества "Мемориал"* Олег Орлов стал подозреваемым по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.
"В отношении Олега Орлова возбудили дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан)", — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении работников "Мемориала" по статье о реабилитации нацизма. Общество включало в списки тех, кто шёл на сотрудничество с фашистскими оккупантами во время ВОВ. 21 марта следователи начали проводить обыски у сотрудников "Мемориала" в Москве.
*Организация признана иностранным агентом.