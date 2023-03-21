Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 14:12

Член правления общества "Мемориал" Орлов стал подозреваемым по делу о дискредитации ВС РФ

Председатель совета общества "Мемориал"* Олег Орлов стал подозреваемым по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

"В отношении Олега Орлова возбудили дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан)", — указывается в сообщении.

Путин утвердил наказание в 15 лет колонии за фейки о добровольцах

Путин утвердил наказание в 15 лет колонии за фейки о добровольцах

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении работников "Мемориала" по статье о реабилитации нацизма. Общество включало в списки тех, кто шёл на сотрудничество с фашистскими оккупантами во время ВОВ. 21 марта следователи начали проводить обыски у сотрудников "Мемориала" в Москве.

*Организация признана иностранным агентом.

Обложка ©

Wikipedia.ru

Светлана Оперук
  • Новости
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров