Путин утвердил наказание в 15 лет колонии за фейки о добровольцах
Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников СВО
Глава государства Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафа размером до 500 тысяч рублей за дискредитацию любых участников специальной военной операции (СВО), включая добровольцев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с законом теперь ответственность грозит в случае дискредитации добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих ВС РФ в выполнении возложенных на них задач. Ранее ответственность предусматривалась только за дискредитацию ВС РФ за рубежом. Максимальное наказание за данное преступление увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы.
Кроме того, новые нормы распространяются на действия в отношении добровольческих формирований статьёй 207.3 УК РФ об ответственности за фейки об армии. Сейчас за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС России, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Аналогичное наказание вводится за распространение фейков о добровольцах.
Документом также вводится уголовная ответственность за незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и к спецгрузам, охраной которых занимается Росгвардия. За это теперь грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее в России предложили лишать приобретённого гражданства за дискредитацию СВО. Как рассказал депутат Госдумы Константин Затулин, поправки к закону "О гражданстве" предусматривают лишение приобретённого гражданства тех россиян, которые виновны в измене Родине и дискредитации специальной военной операции.
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