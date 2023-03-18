Путин утвердил наказание в 15 лет колонии за фейки о добровольцах

Глава государства Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафа размером до 500 тысяч рублей за дискредитацию любых участников специальной военной операции (СВО), включая добровольцев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом теперь ответственность грозит в случае дискредитации добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих ВС РФ в выполнении возложенных на них задач. Ранее ответственность предусматривалась только за дискредитацию ВС РФ за рубежом. Максимальное наказание за данное преступление увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы.

Кроме того, новые нормы распространяются на действия в отношении добровольческих формирований статьёй 207.3 УК РФ об ответственности за фейки об армии. Сейчас за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС России, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Аналогичное наказание вводится за распространение фейков о добровольцах.

Документом также вводится уголовная ответственность за незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и к спецгрузам, охраной которых занимается Росгвардия. За это теперь грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.