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Опубликовано 15 марта 2023, 01:59

В России предложили лишать приобретённого гражданства за дискредитацию СВО

Депутат Затулин: Предлагается лишать приобретённого гражданства за дискредитацию СВО

Поправки к закону "О гражданстве", которые поступили в Комитет Госдумы по делам СНГ, предусматривают лишение приобретённого гражданства тех россиян, которые виновны в измене родине и дискредитации специальной военной операции. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Константин Затулин.

"Такие поправки есть… Связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связанной с дискредитацией специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены", — пояснил РИА "Новости" парламентарий.

Рэпер и военкор Аким Апачев поддержал идею лишать гражданства за оскорбление России
Рэпер и военкор Аким Апачев поддержал идею лишать гражданства за оскорбление России

Напомним, ранее поддержавшего лозунг Украины Меладзе предложили лишить регалий и гражданства России. Звание народного артиста должно доставаться деятелям культуры, которые заслужили его патриотической позицией, отстаивали интересы страны, подчеркнула председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи.

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Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Анатолий Симоненко
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