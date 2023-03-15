В России предложили лишать приобретённого гражданства за дискредитацию СВО

Поправки к закону "О гражданстве", которые поступили в Комитет Госдумы по делам СНГ, предусматривают лишение приобретённого гражданства тех россиян, которые виновны в измене родине и дискредитации специальной военной операции. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Константин Затулин.

"Такие поправки есть… Связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связанной с дискредитацией специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены", — пояснил РИА "Новости" парламентарий.