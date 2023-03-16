Самарский депутат "с лапшой на ушах" оштрафован на 150 тысяч рублей

В Самарской области суд оштрафовал за дискредитацию ВС РФ депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который слушал послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах. Об этом сообщил РИА "Новости" его адвокат Алексей Лапузин.

"Суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", — уточнил он, пояснив, что защита намерена обжаловать решение.