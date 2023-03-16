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16 марта, 15:25

Самарский депутат "с лапшой на ушах" оштрафован на 150 тысяч рублей

Суд наказал штрафом в 150 тысяч руб самарского депутата Абдалкина за дискредитацию ВС РФ

<p>Михаил Абдалкин. Скриншот видео © Vk / <a href="https://vk.com/photo96777125_457248140?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Абдалкин</a></p>

Михаил Абдалкин. Скриншот видео © Vk / Михаил Абдалкин

В Самарской области суд оштрафовал за дискредитацию ВС РФ депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который слушал послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах. Об этом сообщил РИА "Новости" его адвокат Алексей Лапузин.

"Суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", уточнил он, пояснив, что защита намерена обжаловать решение.

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Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал внутрипартийным вопросом дело депутата с лапшой на ушах от Самарской губернской думы Михаила Абдалкина. А коллеги чиновника призвали исключить его из партии.

Татьяна Миссуми
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