Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал внутрипартийным вопросом дело депутата с лапшой на ушах от Самарской губернской думы Михаила Абдалкина. При этом политик не ответил прямо на вопрос об исключении парламентария из партии, пишет РИА "Новости".

Накануне полиция составила на Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. Заседание суда назначено на 7 марта.

"Это внутрипартийный вопрос, партия разберётся. Что касается внутри партии, ну мало ли что там кто взболтнёт, разберутся там, у нас есть контроль, комиссия, всё", — ответил Зюганов на вопрос, планируется ли исключать Абдалкина из партии.