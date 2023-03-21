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21 марта, 06:09

ТАСС: Следователи проводят обыски у сотрудников "Мемориала" в Москве

Следователи начали проводить обыски у сотрудников общества "Мемориал"*, проживающих в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В частности, следственные действия идут у председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова и у председателя правления общества "Мемориал" Яна Рачинского", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении работников общества "Мемориал" по статье о реабилитации нацизма.

*Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.

Артур Белкин
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