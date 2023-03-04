СКР завёл дело о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении работников общества "Мемориал"* по статье о реабилитации нацизма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" в отношении неустановленных сотрудников общества "Мемориал". Его расследует Тверской СО ГСУ СК России по Москве", — уточнил собеседник агентства.

По предварительной информации, "Мемориал" включал в списки репрессированных лиц также и тех, кто шёл на сотрудничество с фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.

Ранее в Госдуме назвали присуждение "Мемориалу" Нобелевской премии ангажированным решением и "неприятным на уровне брезгливости". Там подчеркнули, что организация занималась фальсификацией исторических событий и провокациями.