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4 марта, 15:28

СКР завёл дело о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении работников общества "Мемориал"* по статье о реабилитации нацизма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" в отношении неустановленных сотрудников общества "Мемориал". Его расследует Тверской СО ГСУ СК России по Москве", уточнил собеседник агентства.

По предварительной информации, "Мемориал" включал в списки репрессированных лиц также и тех, кто шёл на сотрудничество с фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.

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Ранее в Госдуме назвали присуждение "Мемориалу" Нобелевской премии ангажированным решением и "неприятным на уровне брезгливости". Там подчеркнули, что организация занималась фальсификацией исторических событий и провокациями.

* Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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