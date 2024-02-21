Писателю Шендеровичу* грозит конфискация квартир в Москве из-за слов о финансировании ВСУ
Главу СК Бастрыкина попросили проверить Шендеровича* на дискредитацию ВС России
Виктор Шендерович. Обложка © ТАСС / URA.RU / AnnaMajorova
Активисты из движения "Ветераны России" попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить Виктора Шендеровича* на дискредитацию ВС РФ. По данным Mash, причиной возмущения стал ряд крайне спорных заявлений, сделанных писателем в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).
В частности, Шендерович* признался, что готов спонсировать ВСУ. Пранкеры позвонили писателю от имени главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. От лица Ермака блогеры предложили Шендеровичу* презентовать свои книги на Украине. В ответ тот согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку армии Незалежной. Если СК обнаружит в словах писателя состав преступления, то ему, помимо уголовного дела, грозят прекращение отчислений за книги и конфискация трёх квартир в Москве. На писателя записана одна квартира в пределах Третьего транспортного кольца, а две другие — на имя супруги Шендеровича*.
Тем временем издательство "АСТ" начало проверять наличие на складах книг иностранного агента, а также действующих с ним договоров. Там хотят выяснить, должны ли они что-то выплачивать Шендеровичу*.
Ранее весь юбилейный тур Лолиты Милявской отменили из-за жалоб активистов и общественников. Причиной послужило посещение певицей "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.