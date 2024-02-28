Бастрыкин: Уехавшие артисты ответят по закону за дискредитацию действий ВС РФ

Если известные артисты и представители шоу-бизнеса, которые уехали из России и продолжают дискредитировать действия Вооружённых сил РФ из-за границы, вернутся на родину, то будут отвечать за свои действия по закону. Об этом звёзд предупредил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооружённых сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <…> Но, если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придётся ответить по закону", — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем глава СК отметил, что такие селебрити уже доказали свою неблагонадёжность. Он обратил внимание, что они в течение долгого времени получали многомиллионные гонорары и зарабатывали целые состояния благодаря обычным гражданам, которые покупали недешёвые билеты на их концерты.