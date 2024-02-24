Урганту посоветовали добиваться прощения россиян по "методу" Киркорова и Билана

Популярная телеведущая Тутта Ларсен рассказала, как шоумен Иван Ургант мог бы реабилитироваться в глазах россиян после своего отъезда из России. По её оценке, большинство медийных персон, покинувших страну после начала СВО, совершили глупость, поскольку они за рубежом никому не нужны, никто не интересуется их жизнью, а работать и творить, получая за это деньги, они могли только на родине.

"Мне было очень грустно, что Ваня так выступил — он был настолько любим и обласкан здесь. Он был на коне, на троне, на олимпе. <…> В таких экстремальных ситуациях в людях проявляется то, что в них преобладает", — рассказывает с сожалением Тутта Ларсен "Царьграду".

Тем не менее, по её словам, этот "сбитый лётчик" ещё не утратил шансы на то, чтобы реабилитироваться в глазах народа и перезагрузить свою карьеру.