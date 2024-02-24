Урганту посоветовали добиваться прощения россиян по "методу" Киркорова и Билана
Телеведущая Ларсен: Ургант всё ещё может реабилитироваться в глазах россиян
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Популярная телеведущая Тутта Ларсен рассказала, как шоумен Иван Ургант мог бы реабилитироваться в глазах россиян после своего отъезда из России. По её оценке, большинство медийных персон, покинувших страну после начала СВО, совершили глупость, поскольку они за рубежом никому не нужны, никто не интересуется их жизнью, а работать и творить, получая за это деньги, они могли только на родине.
"Мне было очень грустно, что Ваня так выступил — он был настолько любим и обласкан здесь. Он был на коне, на троне, на олимпе. <…> В таких экстремальных ситуациях в людях проявляется то, что в них преобладает", — рассказывает с сожалением Тутта Ларсен "Царьграду".
Тем не менее, по её словам, этот "сбитый лётчик" ещё не утратил шансы на то, чтобы реабилитироваться в глазах народа и перезагрузить свою карьеру.
"Вдруг сейчас Ваня поедет в госпиталь, споёт-сыграет, соберёт деньги на дроны... У нас народ очень великодушный и прощает многие вещи", — говорит Ларсен, отмечая, что на фоне случаев, когда звёзды с сомнительной гражданской позицией приезжают с поддержкой в зону СВО, сценарий "Урганта с гитарой и дронами в донбасском госпитале" не выглядит совсем уж нереальным.
Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) Иван Ургант уехал из России в отпуск. Шоумен был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". Хотя эта обязанность традиционно лежала на нём с 2008 года. В октябре в Сети распространилось видео с выступлением Урганта в МГИМО, после чего разразился скандал, так как общественность сочла это неприемлемым. Позже появилась информация о том, что шоумен готов браться за любую работу.