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Драматург назвал две ошибки сбежавших за рубеж российских звёзд

Писатель Поляков заявил, что уехавшие артисты страдают "синдромом Солженицына"

10 февраля, 07:49
Российский писатель и драматург Юрий Поляков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский писатель и драматург Юрий Поляков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский писатель и драматург Юрий Поляков назвал две ошибки артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации и продолжили язвительно отзываться о своей стране уже из-за рубежа.

Во-первых, как пояснил писатель в беседе с радио "Комсомольская правда", уехавшие звёзды за много лет в России привыкли, что могут богато жить и даже получать госнаграды, несмотря на свою "насмешливую нелюбовь к стране". Но теперь этому пришёл конец, отметил Поляков. По его словам, эти артисты был уверены, что за границей их встретят с распростёртыми объятиями, но всё оказалось иллюзией, ведь там никто не хочет раскошеливаться на "их чудачества". А во-вторых, все уехавшие звёзды заражены "синдромом Солженицына", добавил драматург.

"Что я называю синдромом Солженицына (при всем уважении к этому действительно крупному литературному деятелю)? Это уверенность, что надо только дождаться изменения в стране ситуации, надо дождаться транзита власти — и тебе вот за эту ссору со страной, за её поношение наденут на голову лавровый венок, а потом, если ты уйдёшь в мир иной, ещё отольют тебя в бронзе", — пояснил Поляков.

Он напомнил, что писатель Александр Солженицын долго находился в эмиграции и оттуда "не хвалы возносил в адрес Советского Союза", забывая, что СССР — это та же Россия, но в иной исторической форме. Поэтому, как подчеркнул Поляков, все сбежавшие артисты ждут, что пройдёт время — и их будут в Кремле награждать орденом "За миролюбие" первой степени со словами, что, мол, они молодцы, не стали "милитаристами" и бросили вызов "режиму".

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Ранее сообщалось, что сбежавший из России за границу актёр Семён Трескунов сменил имя на Сэм и заявил, что после переезда не может найти нормальную работу, постоянно получает отказы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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