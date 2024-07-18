Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённая статистика опубликована на сайте организации. После разгрома сборной Белоруссии 7 июня 4:0 на счету России стало 1506,58 балла.

На одну строчку выше российской команды находится Сербия с 1506,9 балла. Позицией ниже располагается Катар (1504,06).

Первое место по-прежнему занимает сборная Аргентины (1901,48), ставшая победителем чемпионата мира 2022 года. Далее идут Франция (1854,91) и Испания (1835,67), выигравшая чемпионат Европы-2024.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч против команды Замбии. Игра состоится осенью.