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18 июля, 09:42

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Игроки сборной России по футболу. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Игроки сборной России по футболу. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённая статистика опубликована на сайте организации. После разгрома сборной Белоруссии 7 июня 4:0 на счету России стало 1506,58 балла.

На одну строчку выше российской команды находится Сербия с 1506,9 балла. Позицией ниже располагается Катар (1504,06).

Первое место по-прежнему занимает сборная Аргентины (1901,48), ставшая победителем чемпионата мира 2022 года. Далее идут Франция (1854,91) и Испания (1835,67), выигравшая чемпионат Европы-2024.

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Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч против команды Замбии. Игра состоится осенью.

Напомним, что 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола отстранила клубы из России, а также сборную из-за конфликта на Украине.

Николай Рюмин
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