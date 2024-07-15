Сборная Испании по футболу в четвёртый раз стала чемпионом Европы

В Берлине вечером 14 июля на поле арены "Олимпиаштадион" в рамках финального матча чемпионата Европы по футболу вышли сборные Испании и Англии. В итоге испанцы победили англичан со счётом 2:1 и стали новыми обладателями этого трофея.

На 47-й минуте счёт открыл вингер испанской команды Нико Уильямс. Уже на 73-й полузащитник англичан Коул Палмер забил ответный мяч, однако это не спасло футболистов с Туманного Альбиона.

Игрок клуба "Реал Сосьедад" и сборной Испании Микель Оярсабаль вывел на 86-й минуте свою сборную вперёд и тем самым поставил точку в этой встрече. Теперь испанцы стали новыми чемпионами Европы по футболу.

Таким образом, испанцы в рекордный четвёртый раз выиграли Евро. До этого они побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.