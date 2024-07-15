Сборная Испании по футболу в четвёртый раз стала чемпионом Европы
Сборная Испании победила англичан в финале Евро-24 и стала чемпионом Европы
Сборная Испании по футболу. Обложка © Х / SEFutbol
В Берлине вечером 14 июля на поле арены "Олимпиаштадион" в рамках финального матча чемпионата Европы по футболу вышли сборные Испании и Англии. В итоге испанцы победили англичан со счётом 2:1 и стали новыми обладателями этого трофея.
На 47-й минуте счёт открыл вингер испанской команды Нико Уильямс. Уже на 73-й полузащитник англичан Коул Палмер забил ответный мяч, однако это не спасло футболистов с Туманного Альбиона.
Игрок клуба "Реал Сосьедад" и сборной Испании Микель Оярсабаль вывел на 86-й минуте свою сборную вперёд и тем самым поставил точку в этой встрече. Теперь испанцы стали новыми чемпионами Европы по футболу.
Таким образом, испанцы в рекордный четвёртый раз выиграли Евро. До этого они побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.
Ранее Life.ru писал, что берлинские правоохранители усилили меры безопасности у гостиниц, в которых остановились сборные Англии и Испании перед финалом Евро-2024. Перед входом в гостиницы были выставлены наряды полиции.