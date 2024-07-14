Сборные Испании и Англии объявили стартовые составы на финал Евро-2024
Кубок, который получит победитель чемпионата Европы по футболу. Обложка © ТАСС / Zuma
Сборные Испании и Англии огласили стартовые составы на финальный матч чемпионата Европы по футболу в Германии. Игра начнётся в 22:00 мск в Берлине на Олимпийском стадионе.
Состав сборной Испании: Унаи Симон, Дани Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Нико Уильямс, Альваро Мората.
Состав сборной Англии: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Люк Шоу, Деклан Райс, Марк Гехи, Джон Стоунз, Букайо Сака, Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Кобби Мейну.
Матч обслужит судейская бригада во главе с французом Франсуа Летексье.
Напомним, что финальный матч Евро-2024 состоится сегодня на стадионе в Берлине в 22:00 по московскому времени. На поле встретятся сборные Англии и Испании. Англичане второй раз подряд вышли в финал чемпионата Европы. Предыдущая попытка родоначальников футбола впервые победить на Евро была неудачной — Италия оказалась точнее в серии пенальти. А в активе испанцев — три титула чемпионов Европы (1964, 2008 и 2012).