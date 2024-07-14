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14 июля, 18:07

Сборные Испании и Англии объявили стартовые составы на финал Евро-2024

Кубок, который получит победитель чемпионата Европы по футболу. Обложка © ТАСС / Zuma

Кубок, который получит победитель чемпионата Европы по футболу. Обложка © ТАСС / Zuma

Сборные Испании и Англии огласили стартовые составы на финальный матч чемпионата Европы по футболу в Германии. Игра начнётся в 22:00 мск в Берлине на Олимпийском стадионе.

Состав сборной Испании: Унаи Симон, Дани Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Нико Уильямс, Альваро Мората.

Состав сборной Англии: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Люк Шоу, Деклан Райс, Марк Гехи, Джон Стоунз, Букайо Сака, Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Кобби Мейну.

Матч обслужит судейская бригада во главе с французом Франсуа Летексье.

Устраивали драки, ДТП и гадили в реку: Фанаты сборной Англии устроили беспорядки в Берлине накануне финала Евро
Устраивали драки, ДТП и гадили в реку: Фанаты сборной Англии устроили беспорядки в Берлине накануне финала Евро

Напомним, что финальный матч Евро-2024 состоится сегодня на стадионе в Берлине в 22:00 по московскому времени. На поле встретятся сборные Англии и Испании. Англичане второй раз подряд вышли в финал чемпионата Европы. Предыдущая попытка родоначальников футбола впервые победить на Евро была неудачной — Италия оказалась точнее в серии пенальти. А в активе испанцев — три титула чемпионов Европы (1964, 2008 и 2012).

Никита Никонов
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