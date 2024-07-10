Англия сыграет с Испанией в финале Евро-2024

Сборная Англии победила команду Нидерландов во втором полуфинале чемпионата Европы по футболу. Встреча проходила в Дортмунде и завершилась со счётом 2:1.

Уже на 7-й минуте забил Хави Симмонс, выведя Нидерланды вперёд. Вскоре судья Феликс Цвайер назначил пенальти после просмотра видеоповтора и Гарри Кейн уравнял цифры на табло. Всё шло к дополнительному времени, однако Олли Уоткинс в самой концовке поразил ворота Барта Вербрюггена.

Англичане второй раз подряд вышли в финал чемпионата Европы. В 2021 году в Лондоне они проиграли сборной Италии. Теперь им будет противостоять Испания, с которой Англия 14 июля в Берлине разыграет трофей.