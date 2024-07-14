Устраивали драки, ДТП и гадили в реку: Фанаты сборной Англии устроили беспорядки в Берлине накануне финала Евро

Пьяные болельщики сборной Англии по футболу стали зачинщиками уличных беспорядков в Берлине накануне финала Евро-2024. Как сообщает газета Bild, минувшей ночью полицейским неоднократно приходилось выезжать на места происшествий.

Обстановка в Берлине, куда прибыл внушительный десант английских фанатов. Видео © X / SergeysSon / berlinerzeitung

В частности, на улице Карла Либкнехта был задержан английский болельщик, устроивший драку. В результате одному человеку потребовалась медицинская помощь. А на Александерплац, центральной площади Берлина, фанат получил травму уха. Кроме того, реку Шпре гости из Британии постоянно использовали в качестве туалета. Полиция работала всю ночь, в результате десятки англичан были задержаны.

Помимо прочего, английские болельщики устроили ДТП в столице Германии, направив старый "трабант" — популярная в бывшей ГДР машина — в проезжавший автомобиль. Инцидент произошёл в центре Берлина рядом с баром Murphy's, где чаще всего собираются англичане. Раритетный автомобиль стоял рядом с заведением в качестве экспоната.