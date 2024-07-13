У отелей сборных Англии и Испании перед финалом Евро усилили меры безопасности
В Берлине правоохранители усилили меры безопасности у гостиниц, в которых остановились сборные Англии и Испании перед финалом Евро-2024. Решающая встреча состоится уже завтра, 14 июля, на Олимпийском стадионе. Футбольный матч начнётся в 22:00 по московскому времени.
Перед входом в обе гостиницы в настоящее время выставлены наряды полиции. Также заготовлены металлические ограждения на случай скопления болельщиков, которые захотят увидеть игроков перед началом матча.
Как сообщал Life.ru, англичане во второй раз подряд вышли в финал чемпионата Европы. В 2021 году в Лондоне они проиграли Италии. Теперь им будет противостоять Испания — сборная вышла в свой пятый финал Евро в истории.
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