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13 июля, 14:57

У отелей сборных Англии и Испании перед финалом Евро усилили меры безопасности

В Берлине правоохранители усилили меры безопасности у гостиниц, в которых остановились сборные Англии и Испании перед финалом Евро-2024. Решающая встреча состоится уже завтра, 14 июля, на Олимпийском стадионе. Футбольный матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

Перед входом в обе гостиницы в настоящее время выставлены наряды полиции. Также заготовлены металлические ограждения на случай скопления болельщиков, которые захотят увидеть игроков перед началом матча.

Как сообщал Life.ru, англичане во второй раз подряд вышли в финал чемпионата Европы. В 2021 году в Лондоне они проиграли Италии. Теперь им будет противостоять Испания — сборная вышла в свой пятый финал Евро в истории.

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Наталья Исакова
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