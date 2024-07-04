Сборные России и Замбии по футболу осенью проведут товарищеский матч

Россия и Замбия условились о проведении товарищеского матча между национальными футбольными сборными в сентябре или октябре. Об этом сообщил российский посол в южноафриканской стране Азим Ярахмедов в рамках пресс-конференции, посвящённой международной волонтёрской программе "Миссия добро".

"Есть договорённость с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведём товарищеский матч между национальными футбольными командами. Я надеюсь, что это тоже пройдёт", — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что Российский футбольный союз продлил соглашение с тренером Валерием Карпиным до июля 2028 года. Сам же наставник выразил РФС признательность за оказанное доверие и возможность работать с лучшими футболистами России. Карпин также поделился своей надеждой на то, что в этом цикле у сборной будет возможность проводить не только товарищеские матчи, но и участвовать в официальных соревнованиях.