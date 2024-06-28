Карпин останется главным тренером сборной России до 2028 года РФС продлил контракт с главным тренером сборной России Карпиным 28 июня, 08:03 Валерий Карпин. Фото © Telegram/Сборная России по футболу

Российский футбольный союз подписал с Валерием Карпиным новое соглашение — он останется на посту главного тренера национальной футбольной сборной ещё как минимум четыре года – до июля 2028-го.

Карпин поблагодарил РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны. Наставник выразил надежду, что в этом цикле сборная сможет провести не только товарищеские матчи, но и принять участие в официальных турнирах.

"Для меня важно, что в текущей ситуации я могу, прежде всего, продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК "Ростов". Хочу поблагодарить РФС и клуб за такую возможность", — добавил он.

Карпин руководит командой с июля 2021 года. Вместе с ним сборная России провела семь официальных матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских встреч, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение. Кстати, ранее наставник заявлял, что что готов и дальше тренировать сборную России.

Авторы Александра Вишнякова