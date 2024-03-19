Карпин ответил на вопрос о возможном продлении контракта со сборной России

Валерий Карпин, контракт которого истекает уже этим летом, заявил, что готов и дальше тренировать сборную России. Наставник национальной команды сейчас ожидает предложения от Российского футбольного союза, но как будет в итоге, пока не известно.

"Конечно, хочу остаться в сборной. <...> За последние два года немало факторов. Что-то меня мотивирует, возможно, что будет и дальше. Для начала жду предложения", — сказал 55-летний Карпин в разговоре с журналистами.