Карпин ответил на вопрос о возможном продлении контракта со сборной России
Карпин заявил, что хотел бы и дальше тренировать сборную России
Валерий Карпин. Обложка © TACC / Александр Демьянчук
Валерий Карпин, контракт которого истекает уже этим летом, заявил, что готов и дальше тренировать сборную России. Наставник национальной команды сейчас ожидает предложения от Российского футбольного союза, но как будет в итоге, пока не известно.
"Конечно, хочу остаться в сборной. <...> За последние два года немало факторов. Что-то меня мотивирует, возможно, что будет и дальше. Для начала жду предложения", — сказал 55-летний Карпин в разговоре с журналистами.
Карпин, напомним, руководит российской футбольной сборной с июля 2021 года. Контракт специалиста рассчитан до конца июля 2024-го.
Ранее Life.ru рассказывал, что сборная России определилась с составом на игры с Сербией и Парагваем. Встреча с Сербией состоится 21 марта, игра с Парагваем — 25-го. Оба поединка пройдут на стадионе имени Льва Яшина в Москве. В команде, кстати, недавно показали новую форму с образом жар-птицы. Причём президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что это не просто футболка — она имеет символическое значение.