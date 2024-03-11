Миранчук и Захарян сыграют за сборную России с Сербией и Парагваем

Тренерский штаб сборной России определился с окончательным выбором 28 футболистов на предстоящие в конце марта товарищеские игры с командами Сербии и Парагвая. Список опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Вратари: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Андрей Лунёв ("Карабах", Агдам), Александр Максименко ("Спартак", Москва);

Защитники: Сергей Волков ("Краснодар"), Арсен Адамов ("Оренбург"), Даниил Хлусевич ("Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — "Локомотив", Москва), Евгений Харин ("Ахмат", Грозный), Юрий Горшков ("Крылья Советов", Самара);

Полузащитники: Далер Кузяев ("Гавр"), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Черников ("Краснодар"), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — "Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Андрей Мостовой ("Зенит", Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта", Бергамо), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Сан-Себастьян);

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев ("Зенит"), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

Встреча с Сербией состоится 21 марта, игра с Парагваем — 25 марта. Оба поединка пройдут на стадионе имени Льва Яшина в Москве.