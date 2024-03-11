В Минске подтвердили данные о матче сборных России и Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч со сборной Белоруссии в Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в первой декаде июня 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Белорусской федерации футбола Андрея Василевича.
"Для нас, конечно, очень важный и ценный матч с точки зрения игровой практики, получения хорошего и сильного соперника. Поэтому мы видим в этом только плюсы с учётом того, что российская сторона согласилась приехать к нам в гости, мы впервые за долгое время проведём матч при своих болельщиках", — заявил Василевич.
Ранее появилась информация, что сборная России по футболу проведёт матч с командой Белоруссии в Минске. Кроме того, планируется встреча российской сборной против команды Сербии, которая пройдёт 21 марта в Москве на стадионе "ВТБ-арена". Это будет первая игра против европейской команды с момента отстранения РФ от международных состязаний.
ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL