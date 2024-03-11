В Минске подтвердили данные о матче сборных России и Белоруссии по футболу

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч со сборной Белоруссии в Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в первой декаде июня 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Белорусской федерации футбола Андрея Василевича.

"Для нас, конечно, очень важный и ценный матч с точки зрения игровой практики, получения хорошего и сильного соперника. Поэтому мы видим в этом только плюсы с учётом того, что российская сторона согласилась приехать к нам в гости, мы впервые за долгое время проведём матч при своих болельщиках", — заявил Василевич.