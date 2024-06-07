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7 июня, 19:05

Сборная России по футболу со счётом 4:0 обыграла белорусов в товарищеском матче

Первый тайм матча между сборными РФ и Белоруссии. Обложка © Telegram / АБФФ

Первый тайм матча между сборными РФ и Белоруссии. Обложка © Telegram / АБФФ

Сборная России по футболу в пятницу, 7 июня, обыграла белорусскую команду в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся, на стадионе "Динамо" в Минске, завершилась со счётом 4:0.

Голы забили Иван Обляков (8-я минута), Константин Тюкавин (20) и Фёдор Чалов (63, 69). Причём для 21-летнего Тюкавина это первый мяч, отправленный в ворота соперника во время игры за сборную России.

Отметим, что итоги матча учтут в рейтинге Международной федерации футбола. На данный момент сборная РФ находится на 35-й строчке, а белорусская — на 96-й.

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Никита Осипов
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