Болельщики освистали гимн Израиля перед футбольным матчем на Олимпиаде

Болельщики освистали гимн Израиля перед началом футбольного матча против Мали на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает газета I. Как сообщается, по всему стадиону были развешаны палестинские флаги. Также во время встречи дежурила полиция.

Встреча израильтян и малийцев, прошедшая 24 июля, завершилась ничьей (1:1). Как сообщается, за день до матча Национальный олимпийский комитет (НОК) Палестины направил письмо главе МОК Томасу Баху. Там потребовали отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх в Париже, так как это несправедливо по отношению к палестинским спортсменам, особенно находящимся в секторе Газа, которые не могут безопасно покинуть анклав и выступить на Играх.

Также в письме НОК Палестины отмечается, что не так давно Высший суд ООН заключил, что "оккупация Израилем палестинской территории незаконна".