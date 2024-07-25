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25 июля, 08:15

Болельщики освистали гимн Израиля перед футбольным матчем на Олимпиаде

Болельщики освистали гимн Израиля перед началом футбольного матча против Мали на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает газета I. Как сообщается, по всему стадиону были развешаны палестинские флаги. Также во время встречи дежурила полиция.

Встреча израильтян и малийцев, прошедшая 24 июля, завершилась ничьей (1:1). Как сообщается, за день до матча Национальный олимпийский комитет (НОК) Палестины направил письмо главе МОК Томасу Баху. Там потребовали отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх в Париже, так как это несправедливо по отношению к палестинским спортсменам, особенно находящимся в секторе Газа, которые не могут безопасно покинуть анклав и выступить на Играх.

Также в письме НОК Палестины отмечается, что не так давно Высший суд ООН заключил, что "оккупация Израилем палестинской территории незаконна".

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Напомним, Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. На данный момент от Палестины заявлено 8 спортсменов, а от Израиля — 88. Также ранее Life.ru сообщал о скандальном матче Аргентины и Марокко на Играх в Париже. Несколько раз во время игры на поле выбегали болельщики, в результате матч был доигран без зрителей и завершился победой марокканцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Kniaz

Мария Любицкая
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