МОК пригрозил США отобрать право на проведение зимней Олимпиады
МОК может отказать США в проведении Олимпиады-2034 из-за позиции по WADA
Международный олимпийский комитет может отказаться от проведения зимних Игр в 2034 году в американском Солт-Лейк-Сити, заявил вице-президент МОК Джон Коутс. По его словам, это произойдёт, если США не признают главенство Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом в спорте.
Как отметил чиновник, главенствующая роль WADA должна поддерживаться различными властями во всех странах. В связи с этим было принято решение изменить текст в контракте на проведение Олимпийских игр с 2034 года. По мнению представителя МОК, это защитит целостность международной антидопинговой системы.
"Это разрешит МОК расторгнуть контракт на проведение Олимпиады в тех случаях, если главенствующая роль WADA в борьбе с допингом не будет полностью уважаться или если использование Всемирного антидопингового кодекса будет нарушаться", — подчеркнул Коутс, выступая на 142-й сессии МОК.
В свою очередь глава Ассоциации международных федераций летних видов спорта бельгиец Ингмар де Вос раскритиковал США за нападки на WADA. Он отметил, что ряд инициатив Вашингтона в отношении Китая "полностью неприемлемы". В частности, по словам де Воса, речь идёт об "акте Родченкова".
Напомним, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. При этом спортсменов всё равно допустили к Олимпиаде в Токио. Дальше 11 спортсменов смогли войти в сборную Китая на Игры-2024. В апреле же Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что наказание пловцы не получили, потому что WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании запрещённого вещества в организмы спортсменов. При этом российскую фигуристку Камилу Валиеву за этот же триметазидин лишили олимпийского золота и дисквалифицировали на четыре года.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON