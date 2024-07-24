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24 июля, 11:29

МОК пригрозил США отобрать право на проведение зимней Олимпиады

​МОК может отказать США в проведении Олимпиады-2034 из-за позиции по WADA

Международный олимпийский комитет может отказаться от проведения зимних Игр в 2034 году в американском Солт-Лейк-Сити, заявил вице-президент МОК Джон Коутс. По его словам, это произойдёт, если США не признают главенство Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом в спорте.

Как отметил чиновник, главенствующая роль WADA должна поддерживаться различными властями во всех странах. В связи с этим было принято решение изменить текст в контракте на проведение Олимпийских игр с 2034 года. По мнению представителя МОК, это защитит целостность международной антидопинговой системы.

"Это разрешит МОК расторгнуть контракт на проведение Олимпиады в тех случаях, если главенствующая роль WADA в борьбе с допингом не будет полностью уважаться или если использование Всемирного антидопингового кодекса будет нарушаться", — подчеркнул Коутс, выступая на 142-й сессии МОК.

В свою очередь глава Ассоциации международных федераций летних видов спорта бельгиец Ингмар де Вос раскритиковал США за нападки на WADA. Он отметил, что ряд инициатив Вашингтона в отношении Китая "полностью неприемлемы". В частности, по словам де Воса, речь идёт об "акте Родченкова".

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Напомним, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. При этом спортсменов всё равно допустили к Олимпиаде в Токио. Дальше 11 спортсменов смогли войти в сборную Китая на Игры-2024. В апреле же Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что наказание пловцы не получили, потому что WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании запрещённого вещества в организмы спортсменов. При этом российскую фигуристку Камилу Валиеву за этот же триметазидин лишили олимпийского золота и дисквалифицировали на четыре года.

Обложка ©

ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Наталья Демьянова
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