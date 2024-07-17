Отстранённый за допинг американский тяжелоатлет Киттс выступит на ОИ в Париже
Американский тяжелоатлет Уэс Киттс. Обложка © Федерация тяжёлой атлетики США
Американский тяжелоатлет Уэс Киттс сможет выступить на Олимпийских играх в Париже несмотря на то, что Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило его от соревнований до 2 августа из-за метилгексанамина, обнаруженного в доппинг-пробе. Спортсмен включён в опубликованный на сайте Федерации тяжёлой атлетики Соединённых Штатов состав участников Олимпиады.
Положительный результат на допинг дала проба, которую у Киттса взяли в апреле в Таиланде во время Кубка мира. На том турнире атлет присутствовал, но не участвовал из-за травмы. При этом обнаруженный метилгексанамин считается запрещённым веществом только в период проведения соревнований.
ITA посчитало, что Киттс использовал препарат непреднамеренно, учло обстоятельства и приняло решение о месячной дисквалификации, начавшейся с 3 июля. То есть, американцу позволят выступать 10 августа на парижской Олимпиаде в весовой категории до 102 килограммов. Кстати, в его послужном списке уже есть первенство на Панамериканских играх 2019 года.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Штаты могут лишить права на проведение Олимпиад в 2028 и 2034 годах в связи с разночтениями в американском законодательстве и Всемирном антидопинговом кодексе. Основная проблема в "Акте Родченкова", предусматривающем уголовную ответственность и преследование для тех, кто нарушает правила приёма допинга. Документ был подписан ещё во время президентского срока Дональда Трампа.