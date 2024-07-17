В МОК пригрозили запретить США проводить Олимпиады из-за "Акта Родченкова"

Напомним, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. При этом спортсменов всё равно допустили к Олимпиаде в Токио. Дальше 11 спортсменов смогли войти в сборную Китая на Игры-2024. В апреле же Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что наказание пловцы не получили, потому что WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании запрещённого вещества в организмы спортсменов. При этом российскую фигуристку Камилу Валиеву за этот же триметазидин лишили олимпийского золота и дисквалифицировали на четыре года.