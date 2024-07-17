В МОК пригрозили запретить США проводить Олимпиады из-за "Акта Родченкова"
Пауд: WADA может лишить США права на проведение Олимпиады 2028 и 2034 годов
США могут лишить права на проведение Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах из-за противоречия американского законодательства Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом предупредил первый президент WADA и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд агентству Reuters.
Главной причиной такого решения может стать "Акт Родченкова", который подразумевает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Документ подписал ещё Дональд Трамп в бытность президентом США.
"Применение этого закона может привести к лишению статуса соответствия USADA и, как следствие, потере США права на проведение крупнейших турниров, в том числе Олимпийских игр", — сообщил почётный президент WADA.
Напомним, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. При этом спортсменов всё равно допустили к Олимпиаде в Токио. Дальше 11 спортсменов смогли войти в сборную Китая на Игры-2024. В апреле же Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что наказание пловцы не получили, потому что WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании запрещённого вещества в организмы спортсменов. При этом российскую фигуристку Камилу Валиеву за этот же триметазидин лишили олимпийского золота и дисквалифицировали на четыре года.
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