Тысячи презервативов и салфеток для орального секса: В Олимпийской деревне подготовились к марафону секса
На Олимпиаде в Париже спортсменам выдадут 10 000 салфеток для орального секса
Олимпиада в Париже обещает быть жаркой не только в плане спорта. Как сообщил ответственный за оказание первой помощи и медицинское обслуживание на Играх Лоран Далар, спортсменам выдадут более 200 тысяч презервативов и десять тысяч салфеток для орального секса.
"Около 200 тысяч презервативов для мужчин и 20 тысяч для женщин будут доступны в Олимпийской деревне во время Игр с 26 июля по 11 августа. Также организаторы раздадут 10 тысяч салфеток для орального секса", — сказал Далар в эфире телеканала France 24.
Отмечается, что впервые в истории олимпиад спортсмены в Олимпийской деревне смогут получить психологическую помощь. Всего там будут проживать 14,5 тысячи атлетов и персонала.
Ранее Life.ru рассказывал, что женская сборная Швеции по гандболу решила не спать на матрасах, предоставленных в Олимпийской деревне на Играх в Париже, и приобрела "родные" из сети магазинов IKEA. Спортсмены, кстати, прозвали спальные места в деревне антисекс-кроватями. Впрочем, жёсткие матрасы — это ещё цветочки. Не успев толком начаться, Олимпиада в Париже уже "порадовала" атлетов другими французскими изысками. Например, недостатком еды в главном ресторане Олимпийской деревни. А предоставленные атлетам автобусы оказались не оснащены кондиционерами и постоянно переполнены.
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