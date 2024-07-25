Тысячи презервативов и салфеток для орального секса: В Олимпийской деревне подготовились к марафону секса

Олимпиада в Париже обещает быть жаркой не только в плане спорта. Как сообщил ответственный за оказание первой помощи и медицинское обслуживание на Играх Лоран Далар, спортсменам выдадут более 200 тысяч презервативов и десять тысяч салфеток для орального секса.

"Около 200 тысяч презервативов для мужчин и 20 тысяч для женщин будут доступны в Олимпийской деревне во время Игр с 26 июля по 11 августа. Также организаторы раздадут 10 тысяч салфеток для орального секса", — сказал Далар в эфире телеканала France 24.

Отмечается, что впервые в истории олимпиад спортсмены в Олимпийской деревне смогут получить психологическую помощь. Всего там будут проживать 14,5 тысячи атлетов и персонала.