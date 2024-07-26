В Париже в день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов
SNCF заявило о сбое в движении поездов во Франции в день открытия Олимпиады
Вокзал Монпарнас в Париже в день открытия Олимпиады. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance
Во Франции 26 июля в день открытия Олимпийских игр произошёл крупный сбой в движении скоростных поездов. Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть". Об этом сообщает Le Figaro.
Во Франции в день открытия Олимпиады произошёл сбой в движении скоростных поездов. Видео © X / 55Bellechass
"Минувшей ночью скоординированные злонамеренные действия были направлены против нескольких линий скоростных поездов, что серьезно нарушит движение транспорта до этих выходных", — заявил министр транспорта Франции Патрис Вергрите в соцсети X (ранее Twitter).
Утверждается, что вблизи путей на скоростных линиях направлений Севера, Востока и Атлантики зафиксированы три пожара. Движение поездов существенно нарушено, особенно на вокзале Монпарнас в Париже. SNCF утверждает, что произошёл умышленный поджог. Согласно заявлению компании, отменены несколько поездов на атлантическом направлении между Парижем и Туром и Парижем и Ле-Маном. Кроме того, многие поезда задерживаются — опоздание может составлять час.
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера в эфире телеканала BFM TV назвала произошедшее актами саботажа, по её словам "играть против игр — значит играть против Франции, против своей команды". Помимо Олимпиады, ситуацию осложняет то, что во Франции сейчас сезон отпусков и многие граждане пользуются железными дорогами.
Напомним, сегодня вечером в Париже состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Не успев начаться, Игры-2024 в Париже уже сопровождаются целым рядом скандалов. Так, спортсмены жалуются на плохое питание, душный и переполненный транспорт, а некоторым за собственные деньги приходиться нормальные матрасы. Остро стоит и проблема криминала в Париже. Зато организаторы позаботились о безопасных контактах между атлетами, им выдадут десять тысяч салфеток для орального секса и 200 тысяч презервативов.