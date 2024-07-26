В Париже в день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов

Во Франции 26 июля в день открытия Олимпийских игр произошёл крупный сбой в движении скоростных поездов. Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть". Об этом сообщает Le Figaro.

Во Франции в день открытия Олимпиады произошёл сбой в движении скоростных поездов. Видео © X / 55Bellechass

"Минувшей ночью скоординированные злонамеренные действия были направлены против нескольких линий скоростных поездов, что серьезно нарушит движение транспорта до этих выходных", — заявил министр транспорта Франции Патрис Вергрите в соцсети X (ранее Twitter).

Утверждается, что вблизи путей на скоростных линиях направлений Севера, Востока и Атлантики зафиксированы три пожара. Движение поездов существенно нарушено, особенно на вокзале Монпарнас в Париже. SNCF утверждает, что произошёл умышленный поджог. Согласно заявлению компании, отменены несколько поездов на атлантическом направлении между Парижем и Туром и Парижем и Ле-Маном. Кроме того, многие поезда задерживаются — опоздание может составлять час.