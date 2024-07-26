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26 июля, 06:34

"Уже облажались": В Госдуме рады, что Россия не приняла участие в "позорной" Олимпиаде в Париже

Депутат Колунов: Власти Франции ещё до открытия "облажались" с Олимпиадой

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Власти Франции ещё до официального старта успели провалить Олимпиаду в Париже, и хорошо, что Россия не участвует в ней. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он указал, в частности, на бытовые проблемы спортсменов — нехватку еды, "разваливающуюся" мебель и грязную реку Сену, где должны пройти некоторые соревнования. Похоже, это и есть "развивающаяся Европа".

"Видимо, привычка воровать бюджеты есть не только у киевского режима. Ну а что касается моего мнения о самой Олимпиаде, скажу так: слава богу, что наша страна не участвует в этом позоре", — отметил парламентарий.

Депутат не удивится, если хвалёные спортивные объекты, построенные для соревнований, окажутся непригодными и начнут рушиться во время Игр.

А первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал наших сограждан "вообще не смотреть в сторону Парижа", так как РФ не представлена на Играх. Депутат также выступил против показа соревнований по российскому телевидению. Что касается спортсменов, которые, несмотря на все издевательства и требования высказаться против Родины, всё же поехали на Игры, то их следует называть предателями.

"Пусть в полной мере ощутят на себе все прелести западного образа жизни: с тараканами в еде, клопами в матрасах и кишечной палочкой в воде из реки Сены", — добавил депутат.

Депутат считает, что на фоне антироссийской риторики и "подкормки" Украины на Западе забыли, что за состоянием собственного коммунального хозяйства необходимо следить. Журавлёв призвал тратить деньги на это, а не на оснащение французских батальонов, которые вернутся домой "грузом 200".

В свою очередь депутат, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова напомнила, что каждая Олимпиада запоминается сложностями и небольшими скандалами. Например, Игры-2002 в американском Солт-Лейк-Сити были под угрозой срыва из-за терактов 11 сентября 2001 года и их охрану пришлось значительно усиливать.

"Например, попасть на спортивные объекты занимало намного больше времени, и [ещё] много нюансов, которые, конечно, не учитывались при начальной разработке безопасности на спортивных объектах Олимпийской деревни и так далее... В Париже тоже много сложностей. Это, конечно, и безопасность, они понимают опасения, потому что уже тем более 60 тысяч и военных, и полиции, 46 стран предоставили своих полицейских в помощь Парижу", — отметила парламентарий.

Глядя на все скандалы с Играми в Париже, очевидно, что Франция не была полностью готова к их проведению, и "то ли ещё будет". Депутат добавила, что, учитывая распространённость таких новостей в местных СМИ, странно, что наших журналистов не пускают освещать Олимпиаду, называя шпионами.

Сотни бездомных вышли на протесты в Париже из-за попытки выселить их перед Олимпиадой
Сотни бездомных вышли на протесты в Париже из-за попытки выселить их перед Олимпиадой

Напомним, официальное открытие Олимпиады в Париже состоится сегодня, 26 июля. Однако репутация Игр уже подпорчена: спортсменов плохо кормят, возят на тренировки в душных и переполненных автобусах, а некоторые атлеты вынуждены скидываться на нормальные матрасы. Зато позаботились французы о безопасных контактах между участниками: им выдадут десять тысяч салфеток для орального секса и, внимание, 200 тысяч презервативов.

Ольга Годуненко
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