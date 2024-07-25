Селин Дион и Леги Гага выступят на церемонии открытия Олимпиады в Париже
Селин Дион и Леди Гага. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / celinedion / ladygaga
Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, пишет Independent. По данным журналиста Тьерри Монро, известные певицы исполнят совместный номер — песню La Vie en rose (розовая жизнь) Эдит Пиаф.
К слову, Дион появится на сцене впервые с 2022 года, когда мировой тур артистки был отменён из-за диагностированного у неё синдрома мышечной скованности.
Может, Селин Дион с Леди Гагой на сцене и звучит круто, но о качестве подготовки Игр в Париже говорят отнюдь не приглашённые гости. Напомним, спортсмены уже вовсю жалуются на условия проживания в Олимпийской деревне, где их плохо кормят, а на тренировки возят в переполненных и душных автобусах. А местные матрасы, положенные на картонные кровати, оказались настолько жёсткими, что гандболистки из Швеции целой сборной скинулись на нормальные, из родной IKEA. А вот о чём позаботились прогрессивные французы, так о безопасных контактах между спортсменами: им выдадут десять тысяч салфеток для орального секса и, внимание, 200 тысяч презервативов.