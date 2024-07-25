Селин Дион и Леги Гага выступят на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, пишет Independent. По данным журналиста Тьерри Монро, известные певицы исполнят совместный номер — песню La Vie en rose (розовая жизнь) Эдит Пиаф.

К слову, Дион появится на сцене впервые с 2022 года, когда мировой тур артистки был отменён из-за диагностированного у неё синдрома мышечной скованности.