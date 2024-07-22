Страшный "эмбрион" найден в Сене, где Париж собрался провести олимпийский заплыв Le Figaro: В Париже подняли со дна Сены тело мужчины, обмотанного сеткой 22 июля, 15:57 В Сене нашли тело мужчины. Обложка © freepik / wirestock

Во Франции полиция извлекла со дна Сены тело мужчины в металлической сетке, руки и ноги которого были крепко связаны. Об этом сообщает Le Figaro, напоминая, что власти Парижа неоднократно уверяли в чистоте речной воды, а также предлагали провести там для пловцов олимпийские соревнования.

Страшную находку сделал мужчина, который чистил прибрежную зону около Иль-о-Дам в департаменте Ивелин. По его словам, он не сразу понял, что это человек. Приглядевшись, мужчина увидел, что на дне был мертвец, крепко обмотанный сеткой, в позе эмбриона, из одежды на нём были лишь носки и майка.

Прибывшие водолазы подняли тело со дна и передали полицейским. Сейчас следствие назначило экспертизу, чтобы определить причины гибели мужчины. На вид умершему от 25 до 45 лет. Ранее в полицию Парижа уже поступало заявление о таинственном исчезновении человека. Правоохранители намерены выяснить, идёт ли речь об одном и том же мужчине.

Напомним, купание в Сене запретили в 1923 году из‑за ужасного качества воды. Мэр Парижа Анн Идальго в преддверии Олимпийских игр 2024 года устроила заплыв в реке, чтобы показать, что после очистительных работ вода якобы безопасна для спортсменов и в ней можно проводить соревнования. Президент Франции Эмманюэль Макрон купаться в отличие от Идальго отказался. Он заявил, что сейчас якобы не располагает свободным временем.

Авторы Татьяна Миссуми