Значительный вызов: Польша готовится к наплыву беженцев с Украины
Польша ждёт наплыва беженцев с Украины из-за ударов РФ по инфраструктуре
Польша готовится к возможной волне беженцев с Украины. Глава польского Департамента по защите прав гражданского населения Дариуш Марчинский предупредил, что она обусловлена ударами России по украинской энергетической инфраструктуре. Как пишет польское издание Business Insider, об этом он сообщил в своём выступлении в польском парламенте.
Марчинский отметил, что текущие атаки России на украинскую инфраструктуру уже имеют серьёзные последствия, что может усилить миграцию в Польшу. Он подчеркнул необходимость подготовки к потенциальному притоку беженцев, который может стать значительным вызовом для польских властей и общественных служб. Наплыв украинцев ожидается осенью и зимой.
Польша будет вряд ли рада такому наплыву, учитывая то, что украинцы занимают первое место среди иностранцев, отбывающих наказание в тюрьмах Польши. Рост числа иностранных заключённых за последние четыре года связан с социальными и материальными трудностями мигрантов, что привело к увеличению преступлений среди беднейших групп.
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