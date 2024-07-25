Значительный вызов: Польша готовится к наплыву беженцев с Украины

Польша готовится к возможной волне беженцев с Украины. Глава польского Департамента по защите прав гражданского населения Дариуш Марчинский предупредил, что она обусловлена ударами России по украинской энергетической инфраструктуре. Как пишет польское издание Business Insider, об этом он сообщил в своём выступлении в польском парламенте.

Марчинский отметил, что текущие атаки России на украинскую инфраструктуру уже имеют серьёзные последствия, что может усилить миграцию в Польшу. Он подчеркнул необходимость подготовки к потенциальному притоку беженцев, который может стать значительным вызовом для польских властей и общественных служб. Наплыв украинцев ожидается осенью и зимой.