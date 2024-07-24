В Польше заговорили о резне, без признания которой Украине не видать ЕС

Украину не возьмут в Евросоюз, пока не найдёт своё решение вопрос Волынской резни, сообщил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В 2016 году Волынская резня была признана Сеймом Польши геноцидом. Было решено считать 11 июля Днём памяти жертв этих событий. В 2018-м действовавший тогда премьер-министр Матеуш Моравецкий посчитал, что основным требованием примирения между народами Польши и Украины должно стать признание правды о Волынской резне.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша поддерживает Украину по мере своих сил, однако отношения далеки от идеальных, ведь исторические вопросы так и не были решены, включая тему Волынской резни.