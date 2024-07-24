В Польше заговорили о резне, без признания которой Украине не видать ЕС
Косиняк-Камыш: Украину не возьмут в ЕС, пока не решится проблема Волынской резни
Украину не возьмут в Евросоюз, пока не найдёт своё решение вопрос Волынской резни, сообщил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
В 2016 году Волынская резня была признана Сеймом Польши геноцидом. Было решено считать 11 июля Днём памяти жертв этих событий. В 2018-м действовавший тогда премьер-министр Матеуш Моравецкий посчитал, что основным требованием примирения между народами Польши и Украины должно стать признание правды о Волынской резне.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша поддерживает Украину по мере своих сил, однако отношения далеки от идеальных, ведь исторические вопросы так и не были решены, включая тему Волынской резни.
Что касается конфликта Украины с РФ, Киеву не обязательно требовать возвращения к границам 1991 года, чтобы конфликт закончился на выгодных для неё и Запада условиях. Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.
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