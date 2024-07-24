Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 02:52

В Польше заговорили о резне, без признания которой Украине не видать ЕС

Косиняк-Камыш: Украину не возьмут в ЕС, пока не решится проблема Волынской резни

Украину не возьмут в Евросоюз, пока не найдёт своё решение вопрос Волынской резни, сообщил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В 2016 году Волынская резня была признана Сеймом Польши геноцидом. Было решено считать 11 июля Днём памяти жертв этих событий. В 2018-м действовавший тогда премьер-министр Матеуш Моравецкий посчитал, что основным требованием примирения между народами Польши и Украины должно стать признание правды о Волынской резне.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша поддерживает Украину по мере своих сил, однако отношения далеки от идеальных, ведь исторические вопросы так и не были решены, включая тему Волынской резни.

Предложение Польши сбивать ракеты над Украиной не нашло поддержки в НАТО
Предложение Польши сбивать ракеты над Украиной не нашло поддержки в НАТО

Что касается конфликта Украины с РФ, Киеву не обязательно требовать возвращения к границам 1991 года, чтобы конфликт закончился на выгодных для неё и Запада условиях. Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Обложка ©

Unsplash / Maksym Harbar

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров