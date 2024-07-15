Предложение Польши сбивать ракеты над Украиной не нашло поддержки в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг не одобрил идею сбивать летящие в сторону Польши ракеты
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал польскую инициативу сбивать российские ракеты в небе над Украиной. Как заявил бывший премьер-министр Норвегии в эфире украинского телемарафона, политика НАТО в этом случае остаётся неизменной и данный военно-политический блок не будет напрямую вовлечён в конфликт.
"Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолётов, но НАТО не будет вовлечена напрямую", — заявил высокопоставленный чиновник.
Ранее Владимир Зеленский по итогам встречи с главой польского правительства Дональдом Туском заявлял что в Варшаве прорабатывают механизм уничтожения российских ракет в небе над Украиной. Помимо того, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский также сообщил, что польские власти обсуждают возможность перехвата ракет ВС РФ над территорией Незалежной.
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