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15 июля, 04:43

Предложение Польши сбивать ракеты над Украиной не нашло поддержки в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг не одобрил идею сбивать летящие в сторону Польши ракеты

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал польскую инициативу сбивать российские ракеты в небе над Украиной. Как заявил бывший премьер-министр Норвегии в эфире украинского телемарафона, политика НАТО в этом случае остаётся неизменной и данный военно-политический блок не будет напрямую вовлечён в конфликт.

"Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолётов, но НАТО не будет вовлечена напрямую", — заявил высокопоставленный чиновник.

Министр обороны Польши перечеркнул уговор Туска с Зеленским по российским ракетам
Министр обороны Польши перечеркнул уговор Туска с Зеленским по российским ракетам

Ранее Владимир Зеленский по итогам встречи с главой польского правительства Дональдом Туском заявлял что в Варшаве прорабатывают механизм уничтожения российских ракет в небе над Украиной. Помимо того, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский также сообщил, что польские власти обсуждают возможность перехвата ракет ВС РФ над территорией Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Алексей Соловьёв
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