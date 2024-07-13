Глава МИД Польши Сикорский: Варшава изучает идею перехвата ракет РФ над Украиной
В Варшаве обсуждают возможность перехвата российских ракет над Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Американском институте предпринимательства (AEI) в Вашингтоне.
"На данном этапе это всего лишь идея. В соглашении о сотрудничестве Польши и Украины в сфере безопасности, подписанном 8 июля 2024 года, говорится, что мы изучим эту идею", — сказал Сикорский, уточнив, что речь идёт о снарядах, "пересекающих Западную Украину в направлении Польши".
По его словам, украинцы не против помощи от Варшавы.
Ранее Владимир Зеленский по итогам встречи с польским премьером Дональдом Туском заявил, что в Варшаве прорабатывают механизм уничтожения российских ракет над территорией Украины. Впрочем, речь шла о сбивании не всех ракет, а только тех, которые направлялись бы в сторону Польши. По информации СМИ, такое взаимодействие государств предусмотрено двусторонним оборонным польско-украинским соглашением, подписанным 8 июля. Несмотря на договорённость, Минобороны Польши отказалось сбивать российские ракеты над Украиной.
ТАСС / ЕРА / Pawel Supernak