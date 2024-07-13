Глава МИД Польши Сикорский: Варшава изучает идею перехвата ракет РФ над Украиной

В Варшаве обсуждают возможность перехвата российских ракет над Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Американском институте предпринимательства (AEI) в Вашингтоне.

"На данном этапе это всего лишь идея. В соглашении о сотрудничестве Польши и Украины в сфере безопасности, подписанном 8 июля 2024 года, говорится, что мы изучим эту идею", — сказал Сикорский, уточнив, что речь идёт о снарядах, "пересекающих Западную Украину в направлении Польши".

По его словам, украинцы не против помощи от Варшавы.