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21 июля, 06:51

Джонсон призвал Украину отказаться от идеи "возвращения к границам 1991 года"

Борис Джонсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Борис Джонсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail выразил мнение, что Украине не обязательно требовать возвращения к границам 1991 года, чтобы конфликт закончился на выгодных для неё и Запада условиях.

По его мнению, основная работа здесь ляжет на плечи кандидата в президенты США Дональда Трампа, который сумеет добиться приемлемых для Киева и Запада условий завершения конфликта с Россией. Одним из таких критериев британский политик считает выход Украины к границам 23 февраля 2022 года, что подразумевает отказ от идеи возвращения границ 1991 года, которую Киев до сих пор лелеет.

"Чтобы избежать будущих конфликтов и неопределённости, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению", — уверен Джонсон.

Разумеется, для достижения такой цели он призвал любезно предоставить Киеву право на удары по целям в глубине российской территории, а также снабдить его для этого ещё большим количеством оружия.

А для России экс-премьер решил предложить сделку, одним из пунктов которой станет введение особых мер защиты для русскоязычного населения Украины, а также курс на восстановление отношений Вашингтона с Москвой. По мнению Джонсона, устроить такое сейчас способен только Трамп.

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В последний раз, когда "лучший друг" Украины Борис Джонсон навязывал своё видение по украинскому конфликту, страна была обречена на несколько лет кровопролитной войны и огромные потери в живой силе. Даже в Великобритании считают, что именно их экс-премьер повинен в гибели тысяч солдат ВСУ, поскольку он сорвал переговоры в Стамбуле, которые могли положить конец конфликту. Сейчас западным лидерам крайне удобно подвернулся Трамп, желающий примирения сторон. Таким образом, они теперь предлагают ему исправить всё, что им удалось наворотить. Тем временем в США считают, что Украина не только не выйдет к желаемым границам, но и неизбежно потеряет ещё несколько крупных городов.

Владимир Озеров
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