Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail выразил мнение, что Украине не обязательно требовать возвращения к границам 1991 года, чтобы конфликт закончился на выгодных для неё и Запада условиях.

По его мнению, основная работа здесь ляжет на плечи кандидата в президенты США Дональда Трампа, который сумеет добиться приемлемых для Киева и Запада условий завершения конфликта с Россией. Одним из таких критериев британский политик считает выход Украины к границам 23 февраля 2022 года, что подразумевает отказ от идеи возвращения границ 1991 года, которую Киев до сих пор лелеет.

"Чтобы избежать будущих конфликтов и неопределённости, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению", — уверен Джонсон.

Разумеется, для достижения такой цели он призвал любезно предоставить Киеву право на удары по целям в глубине российской территории, а также снабдить его для этого ещё большим количеством оружия.