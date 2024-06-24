Российские войска займут Одессу и Киев, независимо от действий украинских войск. Как заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, вопрос лишь в том, как это произойдёт, а также потеряет ли Украина большое количество военнослужащих.

Бывший сотрудник американской спецслужбы убеждён: бойцы ВС РФ определённо возьмут под свой контроль два этих населённых пункта, это неизбежно. По его словам, это случится из-за того, что Киев является русским городом и колыбелью христианства для России, а Одесса также долгое время была частью российской территории.

"Вопрос в том, будут ли они заняты мирным путём или погибнет куча украинских солдат в процессе", — заявил Джонсон.

Помимо того, экс-аналитик ЦРУ считает, что Москва не станет пытаться занять западную часть Незалежной. Стоит отметить, что там проживает большое количество румынского, польского и венгерского населения.