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Регион
2 июня, 16:52

"Видел карту": В США раскрыли, какие города может потерять Украина

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может потерять Киев, Одессу и Николаев

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Украина может лишиться нескольких крупных городов, включая Киев. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

"Я думаю, они потеряют Киев, они потеряют Одессу и Николаев. Вы знаете, что происходит на фронте, я вчера видел карту", — сказал бывший разведчик.

Джонсон пояснил, что российские бойцы активно продвигаются вперёд на многих направлениях фронта и вынуждают Вооружённые силы Украины (ВСУ) стягивать резервы. По словам эксперта, украинские войска не обладают необходимыми ресурсами.

Кроме того, у ВСУ в скором времени "сломается" оборона, так как у них нет укреплённых позиций, на которые они могли бы вернуться. А ВС РФ, как отмечает Джонсон, превосходят украинскую армию по численности и вооружению.

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Тем временем в ВСУ сами допустили потерю украинских территорий. По словам украинского полковника Александра Бакулина, киевским властям придётся пойти на территориальные уступки ради заключения мира с Россией.

Дарья Нарыкова
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