"Видел карту": В США раскрыли, какие города может потерять Украина

Украина может лишиться нескольких крупных городов, включая Киев. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

"Я думаю, они потеряют Киев, они потеряют Одессу и Николаев. Вы знаете, что происходит на фронте, я вчера видел карту", — сказал бывший разведчик.

Джонсон пояснил, что российские бойцы активно продвигаются вперёд на многих направлениях фронта и вынуждают Вооружённые силы Украины (ВСУ) стягивать резервы. По словам эксперта, украинские войска не обладают необходимыми ресурсами.

Кроме того, у ВСУ в скором времени "сломается" оборона, так как у них нет укреплённых позиций, на которые они могли бы вернуться. А ВС РФ, как отмечает Джонсон, превосходят украинскую армию по численности и вооружению.