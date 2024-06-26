"Чтоб воевали до смерти": Британский политик обвинил Джонсона в гибели украинских военных
Британский политик Фарадж: Джонсон виновен в гибели тысячи украинских военных
Борис Джонсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Tubi
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон виновен в гибели тысячи украинских военных, заявил лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж. Он напомнил, что именно экс-премьер сорвал мирные договорённости между Россией и Украиной весной 2022 года.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какой могла бы быть мирная сделка по Украине, политик заявил, что для начала стороны должны начать переговоры. В этой связи он напомнил, что именно Джонсон сорвал стамбульские договорённости, исходя из своих личных соображений.
"Как много людей погибло в результате этого, я не знаю. Джонсон будто хочет, чтобы обе стороны на Украине воевали до смерти. <…> Мне кажется это необычным", — заявил Фараж.
Напомним, что первые переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле в 2022 году. Сторонам удалось согласовать список договорённостей, однако позднее они были сорваны. Так, в ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт РФ и Украины мог бы завершиться весной 2022-го, если бы не вмешался экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. О роли Джонсона в данном вопросе упоминал и глава государства Владимир Путин.