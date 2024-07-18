Украинцы заняли первое место среди иностранцев, сидящих в польских тюрьмах

Украинцы с серьёзным отрывом заняли первое место среди иностранцев, отбывающих сроки за преступления в тюрьмах Польши. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

"Украинцы, грузины, белорусы — это самые многочисленные группы иностранцев в польских тюрьмах. В прошлом году было отмечено значительное увеличение числа иностранцев, находящихся в польских исправительных учреждениях и следственных изоляторах", — сказано в публикации газеты.

Так, в 2020 году в тюрьмах Польши находилось 1267 иностранных граждан. Сейчас, спустя четыре года, это число возросло до 2407. В прессе пишут, что большая часть из них получила сроки за ДТП, драки, грабежи и убийства. Из этого количества 1261 — украинцы, 330 — граждане Грузии, 146 — белорусы. Меньше всего в польских тюрьмах граждан Руанды, Сенегала, Палестины, Иордании, Марокко и Финляндии — всего по одному человеку от каждой из этих стран.

Польский криминальный эксперт, профессор Бруно Холыст считает, что рост числа иностранных граждан в исправительных учреждениях Польши вызван изменениями в социальном и материальном статусе мигрантов. Иначе говоря, основная причина преступлений — бедность.

"К нам приходит беднейшая группа иностранцев, которым трудно найти себя в новой реальности. Первая эмиграция в Польшу — это богатые люди. Теперь к нам приходит более бедная группа граждан. Многие из них не справляются. Поэтому они стали чаще совершать преступления", — объяснил Холыст.