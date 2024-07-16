В Кракове поляки напали на украинцев и отрезали мачете палец 17-летнему парню

Кракове группа поляков напала на компанию украинцев, отдыхавших на пляже. В ходе потасовки 17-летнему подростку отрезали палец мачете. Об этом пишет издание Yavp.pl со ссылкой на заявление матери пострадавшего.

Женщина рассказала, что парень вместе с друзьями проводил вечер на одном из водоёмов Кракова. В один момент к ним подошли четверо молодых поляков и попросили закурить. Получив отказ, они стали проявлять агрессию, после чего началась драка.

Польская компания оказалась вооружена — у них был баллон со слезоточивым газом и мачете, которым парню отрезали палец. Кроме того, молодой человек получил очень серьёзную травму черепа. Пока после случившегося никто не задержан. Между тем, как в соцсетях заявляет мать пострадавшего, юноша в реанимации.